Белка-рецидивистка пробралась в запертую квартиру

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Жертва пушистого грабителя вызвала полицию.

Утром 12 июля испуганная женщина позвонила в экстренную службу Лондона и сообщила, что в ее квартире взломщик, так как она слышит шум в квартире.

Полиция северо-западной части Большого Лондона Харроу (Harrow Borough) оперативно отреагировала на сообщение о взломе. Полицейские машины с сиренами и мигалками оцепили дом заявительницы, дверь была вскрыта, и полиция обнаружила непрошеного гостя – белку, которая пробралась в запертую квартиру.

Белка-рецидивистка сбросила некоторые предметы на пол и навела кое-какой беспорядок.

Представитель пресс-службы лондонской полиции сообщает, что она не была арестована и была освобождена без каких-либо обвинений.