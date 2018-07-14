Поскользнувшаяся дантист порвала пациентке щёку и губу

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Поход к стоматологу для многих людей является страшным событием, связанным с болью. 31-летняя женщина, обратившаяся к дантисту, чтобы избавиться от зуба и не подозревала, чем обернётся сеанс.

Из-за проблем с зубами Кэли Макэван страдала от боли, поэтому поспешила в кабинет стоматолога. Ей предстояло удалить два зуба мудрости, которые и были проблемой. Но дантист поскользнулась, когда попытался вырвать один из них. Из-за падения она зацепилась за щеку Кэли, которую порвала вместе с нижней губой.

Девушке пришлось наложить четыре шва, чтобы закрыть образовавшуюся рану. Теперь левая сторона её лица практически ничего не чувствует, но повреждённые нервные окончания доставляют Кэли болевые ощущения. Также ей была выплачена компенсация в размере 22 тысяч фунтов стерлингов, что примерно равняется 1 800 000 рублей. Стоит отметить, что дантист не чувствует себя виноватой в произошедшем, ведь каждый может поскользнуться во время работы.