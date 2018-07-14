Во Флориде закрыли пляжи после того, как акулы покусали посетителей

Сегодня, 12:05

В Джексонвиле двое отдыхающих стали жертвами нападения акулы на пляже Фернандина. Городская администрация приняла решение перекрыть доступ к водоему.

Отдел пожарной охраны «Fernandina Beach» получил запрос из Приморского парка, когда в вечернее время суток акула покусала свою первую жертву. После того, как экипаж прибыл на место происшествия, поступил второй вызов через несколько минут на другой части пляжа.

Травмы обоих жертв, 17-летнего подростка и 30-летнего мужчины, были достаточно серьезными, но сейчас пациенты стабильны, угрозы для жизни нет. Потерпевшие не могут сказать, что на них напало, они не видели ни размер рыбы, ни ее вид.

Власти Флориды решили закрыть публичные пляжи, чтобы избежать дальнейших инцидентов. После устранения опасности будут даны дальнейшие указания.