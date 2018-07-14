«Предложение под дулом пистолета»: Индиец взял в заложники модель, требуя выйти за него замуж

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Мужчина 12 часов удерживал возлюбленную в неволе, угрожая убийством.

В Индии задержали мужчину, который обвиняется в незаконном лишении свободы 30-летней женщины. Инцидент произошёл накануне в Бхопале.

Мужчина, работающий кастинг-директором в Мумбаи, взял в заложники модель, в которую влюбился во время совместной работы. Её семья была категорически против брака, тогда индиец принял решение действовать радикально. Рано утром он пришёл домой к возлюбленной с пистолетом и запер дверь изнутри, требуя выйти за него замуж. При этом он угрожал убить модель, если она ответит отказом. Женщина не оценила предложение под дулом пистолета, но согласилась, надеясь попросить о помощи после освобождения из плена. В это время в дом нагрянула полиция, которую вызвали обеспокоенные шумом в квартире модели соседи.

Испугавшись, индиец забаррикадировался внутри и удерживал возлюбленную в неволе на протяжении 12 часов. За это время полицейские несколько раз пытались проникнуть в квартиру, но всякий раз это заканчивалось провалом. Во время одной из попыток злоумышленник ранил сотрудника полиции ножницами в руку. В конечном итоге после продолжительных переговоров, похитителя уговорили сдаться.