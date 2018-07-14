«Насмехалась над маленьким пенисом»: Мужчина убил жену из-за комплексов

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Британец пришёл вне себя от ярости после очередной издёвки супруги.

В Британии завершилось судебное слушание дела в отношении 49-летнего жителя Западной Мерсии, которого обвиняли в жестоком убийстве 44-летней супруги.

По версии следствия, мужчина учинил расправу над ней из-за того, что женщина постоянно насмехалась над его маленьким пенисом. Специалисты считают, что британец убил жену из-за своих комплексов. Она жестоко шутила над ним и постоянно давила на «больную» для него тему. По словам задержанного, жена любила называть его «лесбиянкой» из-за крошечного пениса и тяги к женщинам. После очередной издёвки он потерял контроль над собой и забил супругу до смерти. По итогам рассмотрения дела британца приговорили к пожизненному тюремному заключению с возможностью пересмотра приговора не менее, чем через 15 лет.

Судья, объясняя своё решение, также подчеркнул, что принял во внимание тот факт, что погибшая провоцировала подсудимого, но, вероятно, даже не подозревала, чем это для неё обернётся. Само преступление служитель фемиды назвал «бессмысленным». У пары остались несовершеннолетние дети. Их воспитанием займутся родственники.