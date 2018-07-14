«Оставили гнить до смерти»: Мать и бабушка превратили подростка в узника нацистского концлагеря

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Кошмарные условия жизни убили 18-летнего британца весом в 37 кг, заболевшего язвой желудка и пневмонией.

Полиция Западного Йоркшира пытается выяснить, зачем мать и бабушка оставили подростка гнить до смерти в полнейшей антисанитарии, имея в соседней комнате три холодильника с продовольствием.

18-летний британец по имени Джордан был обнаружен правоохранителями в предсмертном состоянии, с язвой и воспалением легких.

Его вес составлял жалких 37 кг, а спасти парня было уже невозможно.

В узника нацистского концлагеря времен Второй мировой войны подростка превратили родственники. В одном доме с Джорданом проживали его мать и бабушка, отказавшиеся кормить наследника. Возможно, парню помогла бы старшая сестра, однако в момент жутких издевательств они сидела в тюрьме за причастность к убийству.

Расследуя преступление в Западном Йоркшире, полиция обнаружила еще одну шокирующую находку. В одном из рюкзаков горе-матери лежали останки младенца. Оказалось, Джордан стал не единственной жертвой нелюбви близких родственников.

Ненормальные британцы отправились в тюрьму за нечеловеческие издевательства над детьми. Известно, у погибшего подростка есть отец. Шокированный мужчина, общаясь на суде с журналистами, не смог подобрать слов, комментируя обрушившееся на него горе.