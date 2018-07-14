Гость из будущего заявил, что США уже захватили инопланетные технологии

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Американские учёные давно втайне используют разработки пришельцев.

Недавно сеть потрясли откровения мужчины по имени Ал Билек. Мужчина, участвующий в экспериментальной программе США в 1943 году, попал на секретный эсминец DE 173. После того, как военные запустили процесс уменьшения намагниченности корабля, он внезапно переместился в 2137 год, где попал в больницу из-за облучения радиацией.

Технический прогресс того времени позволил медикам быстро избавить его от лучевой болезни. Всего в этом времени Ал пробыл порядка шести недель и благодаря телевидению узнал о событиях прошлого, которые нас ещё ждут в ближайшем и далёком будущем. В частности, мужчина поведал, что с 1954 года американские власти втайне захватили инопланетные технологии и активно их используют в своих целях.

Гость из будущего заявил, что в 2025 году на Земле произойдут глобальные климатически изменения, которые изменят сушу до неузнаваемости. Береговая линия в странах Америки и Европы приобретёт совершенно иной вид. Также Билек заявил, что в скором времени США и ЕС вместе с Россией и Китаем развяжут Третью мировую войну. Запад потерпит в ней сокрушительное поражение и Штаты будут уничтожены. В 2137 году на их территории будет править временная военная администрация. Американцы и канадцы более перестанут существовать как единые нации.

После шести недель мужчина вновь неизвестным образом отправился в будущее, на этот раз уже в 2749 год. Спустя более, чем 700 лет правительства по всему миру прекратят своё существование, а руководить всем будет мощнейший искусственный интеллект, который по своим способностям превзойдёт всех людей вместе взятых. Из-за глобальных катастроф и войн к тому времени население Земли сократится до 300 миллионов человек. Вместе с тем люди наконец начнут жить в мире как единый народ. Спустя какое-то время американец вновь неведомым образом переместился во времени, но на этот раз уже в прошлое –в 2018 год, где решил рассказать людям об увиденном.