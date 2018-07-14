«Эпидемия уничтожает всё живое»: В американском штате жители начали массово покрываться волдырями

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Видимо, это является следствием невиданных лесных пожаров в Калифорнии. Именно они и привели к странному побочному эффекту у жителей ряда населённых пунктов.

В американском штате Калифорния жители начали массово покрываться волдырями. «Эпидемия уничтожает всё живое». А причины её понять пока не может никто.

В особенности эпидемия с болезненными высыпаниями и волдырями затронула жителей Ранчо Кордова. При этом, она возникла совершенно неожиданно.

Дженни Матаморос сообщила, что спокойно сидела с мужем на диване и смотрела фильм. Внезапно она почувствовала странный дискомфорт.

Её кожа опухла и стала тугой. На шее появился постоянный зуд. Другим повезло ещё меньше. Они покрылись огромными волдырями и теперь не могут понять, что же это за напасть такая.

Местные жители отмечают, что перед этим пожар вызвал в воздухе какой-то странный запах, помимо гари.

Тамара Штайнхофф сказала, что пошла на прогулку. Вернувшись, почувствовала что тело зудит, а она почти не может дышать.

Специалисты предполагают, это является следствием того, что на территории штата произрастает ядовитый дуб. При горении он выделяет сильные аллергены.

Это может пояснить сыпь на теле и раздражения. Однако, причём здесь волдыри, ответа пока нет.