«Она шевелится»: Посланник дьявола вселился в детскую куклу-клоуна

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Дух мертвого ребенка приходит в бешенство, как только «живые» перемещают его любимую игрушку с места на место.

Охотники за призраками «поймали на камеру» шокирующее движение, казалось бы, неодушевленной куклы-клоуна. Детскую игрушку, ставшую пристанищем посланника дьявола, в британском музее-центре изучения привидений Лестера именуют Бобом. Не так давно дух трагически скончавшегося ребенка пообщался с медиумом. Известно, в куклу вселился призрак известного в прошлом мальчика, отличавшегося скверным характером.

Блуждающую душу Боба больше всего раздражают сотрудники музея «паранормальщины», настойчиво пытающиеся разместить клоуна в определенном месте. Посланник дьявола сдаваться не собирается, отпугивая людей мистическими перемещениями.

Разборки живых и мертвого закончились привлечением третей стороны. Вооруженные спецоборудованием охотники за привидениями окружили Боба камерами, в результате подтвердив наличие нечистой силы в музее-центре. Один из борцов с «паранормальщиной» подошел к жуткой детской игрушке, рассмотрев шокирующий поворот головой. Мужчина моментально вышел из кадра, а посланник дьявола встал на носочки. «Поймать на камеру» удалось лишь второе движение, так как поворот головой не позволяет рассмотреть голова британца.

Сейчас каждый житель Лестера знает, что дух мертвого ребенка действительно вселился в детскую куклу-клоуна. Популярность музея «паранормальщины» резко возросла, а охотники за привидениями продолжают «общаться» с Бобом.

«Она шевелится, и это главное. Подъем на носочки зафиксировали все приборы: камера, тепловизоры и многое другое. Возможно, нам понадобится помощь экстрасенса», - заявил один из свидетелей перемещений игрушки.