На Украине протестующие «зажали» пытающегося убежать из Рады сына Порошенко

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В центре Киева проходит массовый протест «евробляхеров». Это владельцы машин с иностранной регистрацией.

В ходе акции протестующие на Украине «зажали» старшего сына Порошенко, который пытался убежать из Рады. Из здания он вышел в сопровождении других депутатов до конца заседания.

Это они сделали, чтобы не принимать закон о легализации на Украине автомобилей с еврономерами, которые не прошли растаможку, и для их ввоза были использованы серые схемы.

Протестующие просто «зажали» сына Порошенко. Когда тот начал сообщать им кто он такой, те отвечали что им – всё равно. Сын Порошенко попытался скрыться от «евробляхеров», но ему это не удалось. Тогда он приступил к оправданиям. В качестве аргумента он привёл, что не возглавляет фракцию, а на повестке дня Рады есть множество других вопросов.

Затем сын президента Порошенко дал обещание «евробляхерам», что завтра будет принят закон, который они требуют. Те пообещали в противном случае «поднять акции по всей Украине».

«Евробляхеры» для протеста заблокировали улицу Грушевского у Рады и рядом со зданием правительства. Они обещают «стоять до последнего».

На Украине «евробляхи» - это недорогие подержанные авто. Чаще всего страна их приобретения - Польша или Литва. Их не снимают с иностранной регистрации, дабы не уплачивать таможенную пошлину.

Если это заставят делать, «евробляхи» дешевле выбросить.