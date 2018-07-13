«Красавица и Чудовище»: Дональда Трампа высмеяли из-за наряда его жены

Сегодня, 18:47

Пользователи социальных сетей считают, что наряд первой леди США указывает на то, что ее муж - легендарное Чудовище из сказки.

В Британию приехал президент США Дональд Трамп. В путешествии по Европе его сопровождает его жена Мелания Трамп. На одно из мероприятий, гала-ужин в Бленхеймском дворце на окраине Вудстока, Мелания надела желтое платье от J. Mendel. Этим нарядом она очень порадовала пользователей социальной сети Twitter. Многие из них сравнили женщину с Белль, главной героиней сказки «Красавица и Чудовище», с отсылкой на то, что чудовищем является сам Дональд, тем самым они высмеяли президента из-за наряда жены. Пользователи подхватили волну насмешек и по сети распространились разные шуточные комментарии и издевательски отфотошопленные фотографии, где, к примеру, у Дональда Трампа вместо его головы - голова Чудовища.

Были и такие комментаторы, которые попытались оградить президента от такой славы, но комментарий «Чудовище хотя бы старается стать хорошим человеком в конце — в отличие от Трампа» трудно считать защитой. Некоторые пользователи предположили, что это сама Мелания сознательно выбрала такой наряд, чтобы подстегнуть своего мужа и вызвать подобную волну шуток в интернете.