Украина намерена сама производить ракеты для ЗРК «Бук-М1»

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Для этого уже закуплено необходимое оборудование. Предполагается, что новая ракета для этого зенитного комплекса получит улучшенные характеристики.

Украина имеет на вооружении ещё советские ЗРК «Бук-М1». Теперь она намерена самостоятельно производить для них новые ракеты со средней дальностью.

Оборудование для этого Украина купила за рубежом. Пока что на «Бук-М1» ставятся отремонтированные старые ракеты. При их восстановлении особое внимание уделяется двигателям и твёрдому топливу.

Именно их качество определяет скорость полёта ракеты и дальность её действия. Сообщается, что за ряд последних лет Украина смогла сама осуществлять производство наиболее дефицитных составляющих.

Благодаря этому, сейчас восстановлено до четверти парка ЗРК «Бук-М1», которым располагает Украина.

В настоящее время специалистам Павлоградского химического завода удалась разработка нового твёрдого ракетного топлива. У него улучшенные характеристики.

Также некоторые изменения претерпело и программное обеспечение ЗРК.

Считается, что всё это в комплексе позволит увеличение скорости и дальности полёта этих ракет.