500 китайцев проложили 300 км путей всего за 3,5 часа

Сегодня, 18:37

Все люди работали на общий счёт, чтобы синхронизировать движения группы.

Китай известен не только своими технологиями, но и скоростями работы. Так недавно на участке между густонаселённым муниципалитетом Чунцин и городом Чандэ в провинции Хунань 500 китайцев проложили больше 300 км железнодорожный путей за рекордное время – всего 3,5 часа.

Точная протяжённость путей – 339 км. Весь участок рабочие толкали железнодорожные пути вместе и выравнивали балласт вокруг них, перед тем, как зафиксировать дорожки в местах. Все 500 человек на протяжении 3,5 часа выкрикивали счёт «один, два», чтобы совершать синхронные движения.

Новые пути будут частью высокоскоростной железной дороги, которую полностью закончат строить в 2019 году. По словам специалистов, новые пути позволят сократить время путешествия между различными китайскими городами. К примеру, между самым крупным городом в провинции Чанша из Чунцина можно будет доехать всего за 4 часа, при условии, что сейчас поезда совершают 11-часовую поездку.

Стоит отметить, что в январе текущего года в провинции Фуцзянь китайские рабочие всего лишь за 9 часов заложили железную дорогу для новой железнодорожной станции.