Британская телеведущая подверглась травле за отказ признавать секс-зависимость расстройством

Сегодня, 18:10

В недавнем решении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) говорится о признании сексуальной зависимости психическим расстройством, наряду с алкоголизмом, наркоманией, игроманией и другими видами зависимости.

Британская телеведущая Кэрол МакГиффин в эфире своего шоу «Loose Women» осмелилась возразить решению ВОЗ и общественному мнению. Она считает, что с аддикцией или сексуальной зависимостью можно справиться самостоятельно и не направлять на эту искусственно раздутую проблему миллионы бюджетных денег. МакГиффин уверена, что существует множество заболеваний, психических в том числе, на которые следует обратить первоочередное внимание медицины. В конце концов, заявила телеведущая, есть смертельно больные дети, для спасения жизни которых нужны большие средства. На этом нужно сделать основной акцент. а не на помешанных на сексе людях, подвела черту Кэрол.

После такого заявления, телеведущая подверглась настоящей травле в Сети. Критики считают, что любое психическое отклонение требует к себе равного отношения, в том числе и секс-зависимость. Возмущенные комментаторы даже обвинили МакГиффин в использовании служебного положения, с помощью которого она может оказать влияние на общественное мнение.