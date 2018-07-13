В Пуэрто-Рико друзья, катаясь на лодке, заметили привидение под водой

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Устрашающий силуэт пытался забрать с собой всех из лодки.

В Пуэрто-Рико друзья попали на встречу с призраком. Катаясь на лодке, ребята заметили привидение под водой быстрой реки. Это произошло на реке в районе Изабеллы, Пуэрто-Рико. Моралес Деби и его друзья плавали по здешним каналам, когда произошло странное событие. Приблизиться к этому неопознанному силуэту парням не удалось, он как будто двигался но по своей особой траектории, вопреки законам физики и течению реки.

Придя домой, туристы решили просмотреть отснятые кадры еще несколько раз и были поражены, тем, что силуэт виден еще отчётливее, нежели в реальности. Путники решили разузнать, чей призрак может бродить в этом районе, и выяснили, что есть три претендентки на место, той которая теперь пугает людей. Причины смерти всех трех девушек – утопление.