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Украинские боевики собираются использовать искусственную панику в столице для внезапной атаки.

По сообщению источника, близкому к руководству силовых структур ДНР, военным подразделениям был отдан указ заняться поиском закладок, сделанными украинскими боевиками. Агенты расставили в людных местах Донецка специальные дымовые шашки с часовыми механизмами. В МЧС ДНР заявили, что один из подобных снарядов обнаружила пожилая жительница столицы самопровозглашённой Народной Республики 10 июля рядом с торговым центром «Континент» в центре столицы.

Дымовая шашка была обнаружена в картонной коробке, однако не способна причинить вреда. Сотрудники спецслужб заявляют, что такие закладки могут сеять панику среди населения, особенно если дым пойдёт одновременно с нескольких мест. Неорганизованность жителей может сыграть на руку Вооружённым силам Украины и создаст почву для внезапной атаки. Спецслужбам ДНР был отдан указ тщательнее следить за подозрительными вещами на улицах города, а войска были переведены в полную боевую готовность.