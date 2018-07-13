Военные взорвали стартовый комплекс мыса Канаверал

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Вчера американцы избавились от знаменитой 17 базы ВВС США.

Видеоролик спецоперации появился в социальных сетях накануне. Сообщается, что специалисты провели взрыв башни пусковых площадок A и B стартового комплекса 17 базы ВВС США на мысе Канаверал. Военные взорвали стартовый комплекс согласно правилам разработанного проекта профильным комитетом. Видео опубликовано в социальной сети Twitter, на странице журналиста Spaceflight Now Стивена Кларка. В настоящее время стартовый комплекс 17 сдан в аренду компании Moon Express.

LC-17 построили в 1956 году для запуска ракет 325 ракет «Тор» и «Дельта». Эксперты предвидят передислокацию этой базы на новое место, которое пока не называется в Вашингтоне. Маневр отказа от 17 базы ВВС США стал главным шагом к смене вооружения военных, который пока находится под грифом «секретно».