В Индии пострадавшие в ДТП вместо скорой помощи получили новые селфи с прохожими

Сегодня, 04:30

Халатность и равнодушие очевидцев дорожно-транспортного происшествия привели к печальным последствиям.

В регионе Раджастан, в Индии, трое мужчин ехали на мотоцикле по дороге, и их сбил школьный автобус. Один из мужчин скончался на месте, однако двое других были живы на протяжении тридцати минут. Вокруг места ДТП столпилось около десятка человек. Однако никто из них не спешил вызывать скорую или помогать пострадавшим.

Вместо вызова скорой помощи люди начали делать селфи с места трагедии и выкладывать их в социальные сети, пока двое мужчин находились в состоянии агонии, зато получили новые селфи с прохожими. Спустя полчаса кто-то все-таки додумался вызвать скорую помощь, но прибывшие на место происшествия врачи уже ничего не смогли сделать. Один мужчина умер еще по пути в больницу, а второй спустя некоторое время уже на больничной койке.

Поступок очевидцев аварии осудили не только пользователи социальной сети Twitter, но и правоохранительные органы. Они утверждают, что если бы помощь была оказана вовремя, пострадавшие мужчины были бы живы.

Ранее в Индии погиб мужчина, попытавшийся сделать селфи с раненым медведем. Естественно, разъяренное животное разодрало нерадивого фотографа.