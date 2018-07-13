Жители Альбукерке напуганы мистическими криками Йети из зоопарка

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Посетители зоопарка теперь боятся его посещать. Неменьший ужас испытывают и проживающие рядом с ним.

Жители Альбукерке очень напуганы мистическими криками, доносящимися из зоопарка. Они считают, что там появляется настоящий Йети или его призрак.

Представители зоопарка уверяют, что жители Альбукерке напуганы напрасно. Никакой Йети из зоопарка не кричит. Звук, исходящий оттуда, вызван совместным трубным зовом двух слоних. Одной из них, Алисе уже исполнилось 49 лет. Ирина, её подруга, на два года старше. «Дамы» требуют к себе Альберта, 19-летнего самца.

В то же время и Ирина, и Алиса уже очень стары, чтобы забеременеть, и Альберта к ним не подпускают. Вот они в совместных страданиях и издают столь странные звуки.

Альберт вполне пригоден для слонихи Рози, но та недавно уже родила, правда, от искусственного оплодотворения. Теперь, как надеются служители зоопарка в Альбукерке, это станет происходить естественным путём.

Не все жители городка поверили в это объяснение, и в то, что Йети туда не приходит. Они задают простой вопрос. Алиса и Ирина стали старыми уже давно, но подобных звуков из зоопарка никогда не доносилось.