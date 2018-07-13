«Донбасс наш!»: Генерал раскрыл таинственный план освобождения ДНР

Сегодня, 16:35

Официальный Киев никак не может успокоиться, что Украина начинает «расползаться». Решающий толчок к этому дал Евромайдан.

Разумным политикам понятно, что «приплыли», но сказать этого вслух в Раде нельзя. Вот и покрикивают, что «Донбасс наш!», вот и раскрывают очередной таинственный план для освобождения ДНР от «оккупантов». Сделал это человек в чине генерала.

Генерал раскрыл план, состоящий в том, что для освобождения ДНР будет применена идеологическая деоккупация. Она заключается в глушении телевещания, осуществляемого ДНР и ЛНР, а также в усилении работы с местными СМИ.

Генерал сообщил, что ВСУ уже располагают необходимым оборудованием. Оно позволит глушить телесигналы, исходящие со стороны ДНР и ЛНР.

А самое лучшее, нужно повлиять местному населению на его сознание. Местные власти на подконтрольных Киеву территориях должны показывать, что качество жизни там улучшается.

После того, как население ДНР и ЛНР сравнит это и увидит, что у них хуже – «Донбасс – наш!».

Украинское Мининформполитики отослало письма в представительства Facebook в странах Восточной и Центральной Евопы. В них содержится просьба о блокировке аккаунтов сторонников ДНР и ЛНР.

Эксперты уже сообщили, что «господа из Киева» - это необразованные и неподготовленные люди, не понимающие, что такое идеологическая работа.

Для начала им советуют прочитать книги, с которыми они должны были ознакомиться в школе. В частности, «Муму».