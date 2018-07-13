В Индии леопард-убийца растерзал более 20 человек

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Краснокнижного хищника застрелили после того, как все способы усмирить или поймать его были исчерпаны.

В Индии погиб леопард-убийца, который, как считают власти, за последние три года растерзал более 20 человек. Инцидент произошёл в национальном парке Раджаджи Харидвара недалеко от Дели. Директор учреждения Сантан Сонкар жалуется, что в последнее время здесь активно свирепствуют хищники. Последней каплей стал случай, когда леопарда заметили бродящим по хижинам в близлежащей деревне. Местные жители испугались, что хищник начнёт нападать на них в их же жилище и потребовали от чиновников немедленно отловить дикую кошку. Лесники парка уже отловили пять леопардов. В организме двух из них были найдены следы человечины. Некоторых из них удалось обезвредить и вывезти с помощью транквилизаторов. Кого-то заманили в клетки.

В данном конкретном случае все способы были применены, но нужного эффекта не принесли. Когда хищнику дали приманку со снотворным, лесникам показалось, что ягуар уснул и не шевелится, однако при приближении человека он вскочил на ноги и набросился на него. Тогда было решено применить оружие. Предполагается, что этот зверь был причастен к гибели более 20 человек, которые пропали в округе за последние три года.