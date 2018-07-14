Телешоу показало «первого реального призрака» после 15 лет съемок

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Съёмочная группа испугалась из-за внезапного появления привидения.

Британское телешоу Most Haunted, рассказывающее об охоте на привиедений по всему миру, впервые за 15 лет съёмок показало «реального призрака». Первого полтергейста удалось запечатлеть журналистам в Южном Йоркшире. Изучая паранормальные явления в одном из частных особняков, жители которого жаловались на приведений, корреспонденты расположились напротив лестницы, ведущей на первый этаж здания. Внезапно один из журналистов обратил внимание на полупрозрачный образ мужчины, шагающий внизу.

Полтергейст попал в объектив камеры, которая всё это время была включена. Мужчины не на шутку перепугались, поскольку ранее ничего даже отдалённо похожего на это, не видели, однако бросились вдогонку за призраком. Несмотря на усилия съёмочной группы, отыскать полтергейста им не удалось. Создатели шоу признали, что всё, что они снимали ранее даже и близко не похоже на это событие. Свой сюжет они назвали настоящей сенсацией.

Ранее мы писали, что таинственная сущность в лесу трижды не подпустила мужчину к заброшенной хижине. Всякий раз, когда он хотел войти внутрь женский образ встава у него на пути.