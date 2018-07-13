В Китае девушка хотела приготовить напиток с ядом змеи, но впала в кому

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Продавец предупреждал девушку, что змея очень ядовита, однако та не обратила на это внимания.

9 июля в Китае в городе Вейнань провинции Шэньси девушка по имени Сяофан хотела приготовить себе тонизирующий напиток из ядовитой змеи. Так называемое, «змеиное вино». Она заказала змею вида южнокитайский многополосый крайт, весьма ядовитую, в интернете. Однако, когда она привезла ползучее животное к себе домой, у нее не получилось нейтрализовать рептилию вовремя и она успела ее укусить в палец. Спустя час девушка почувствовала себя плохо. У нее начались головокружения, наступила сонливость и тошнота. Ее доставили в больницу, но необходимого противоядия там не было. Сяофан впала в кому. Лекарство пришлось ждать целые сутки.

Сама змея сбежала, но позже она была обнаружена мертвой во дворе семьи пострадавшей.

Напиток, который хотела приготовить китаянка, состоит из змеи, замоченной в рисовом вине или хлебном спирте. Этанол обезвреживает яд змеи, и «змеиное вино» становится весьма полезным.

Продавца ядовитой змеи найти не удалось. Однако, в случае определения его местонахождения, он будет наказан по закону. Ведь южнокитайский многополосый крайт достаточно редкое животное и находится под охраной на территории Китая. Его продажа и убийство запрещены.