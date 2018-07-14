В Греции на дне моря обнаружили корабль пришельцев

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Неопознанный дискообразный объект появился из ниоткуда.

В Греции на дне Эгейского моря обнаружили таинственный объект, который внешне напоминает корабль пришельцев. НЛО заметили посредством сервиса Google Earth. Если верить спутниковым снимкам из базы данных американской компании, он расположен на 15-метровой глубине в заливе Термаикос. Диаметр данного дискообразного объекта составляет примерно 70 метров. Идеально ровные края тарелки говорят о том, что она была создана рукотворным образом.

Ни одного разумного объяснения учёные данному событию дать пока не смогли. Таинственности указанной ситуации добавляет тот факт, что на более раннем снимке трёхлетней давности Google Earth загадочного объекта в этом месте ещё не было. Примечательно, что после публикации фотографий в сети греческие власти предприняли попытки скрыть данный факт от общественности. Местные жители утверждают, что территорию закрыли для судов и катеров, а на берегу запретили отдыхать туристам.

Ранее мы писали, что на дне Тихого океана нашли следы огромного морского монстра. Учёные заметили огромную борозду, ведущую к нему, длиной в 60 километров.