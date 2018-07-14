Собака прошла в финал американского конкурса «Минуты славы»

Сегодня, 00:45

На американском человеческом конкурсе America’s Got Talent спел золотистый ретривер по имени Оскар.

Собака «пела» песню под аккомпанемент фортепиано и прошла в финал конкурса (американского аналога российского конкурса «Минуты славы»). Аккомпанировала хозяйка Оскара по имени Пэм. Жюри утверждает, что собака умеет держать ноту, а также меняет тембр пения. На этом не кончаются техники исполнения талантливого пса. Он, например, может еще делать вибрато.

По итогам выступления хозяйки с собакой Оскар в финал прошел, а вот хозяйку жюри не хотело допускать до финала, посчитав, что та играет на пианино не ахти как.

Получается, чтобы побеждать в конкурсах талантов, не обязательно быть человеком.