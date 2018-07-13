Женщина запечатлела схватку аллигатора с акулой в водах Южной Каролины

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12 июля женщина из Южной Каролины сняла на камеру необычную водную схватку между аллигатором и акулой.

Битва в водах Южной Каролины закончилась победой земноводного: аллигатор сожрал акулу. Кристен Пуйон из Хилтон-Хедз запечатлела, как известный местным жителям аллигатор, получивший прозвище Чарли, охотится на рыбу-молот.

Женщина говорит, что хотя обычно аллигаторы избегают соленой воды, Чарли является частым гостем в этом районе. «Он не агрессивен по отношению к людям», - говорит женщина. В основном он появляется, когда рыбаки на причале начинают чистить рыбу. Обрезки рыбы достаются ему.