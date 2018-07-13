Человек купил девять лотерейных билетов и выиграл девять раз

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Роберт Лундштедт купил четыре билета Массачусетской лотереи Mass Cash drawing в супермаркете Trucchi в Западном Бриджуотере, потом внутреннее чувство заставило его купить еще два билета в Quick Stop в West Bridgewater, еще два – в The Corner Market в Западном Бриджуотере и один последний билет – в Cumberland Farms в Бриджуотере.

Лундштедт отдал один билет своему сыну, другой - своей дочери, оставив семь для себя. Он сказал, что проверил газету утром и обнаружил, что номера всех его лотерейных билетов совпали с выигрышными номерами.

Счастливчик выиграл все девять раз. В сумме его выигрыш составил около 700000 долларов. Лундштедт сказал, что планирует использовать эти деньги, чтобы расплатиться с ипотекой, а его дети, Брайан и Кристен, сказали, что планируют использовать свои выигрыши на погашение студенческих ссуд.

«Этот выигрыш не изменит в нашей жизни слишком многого. Мы довольно простые люди, – сказал Брайан Лундштедт. – Просто будем иметь немного больше сбережений».