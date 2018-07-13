Ресторан в Чикаго предлагает самый длинный в мире итальянский бутерброд из говядины

Сегодня, 14:21

Ресторан в Чикаго установил мировой рекорд. Их гигантский бутерброд содержит 75 фунтов (34 кг) говядины, длина его составляет 109 футов (33,22 м).

Итальянский ресторан Buona Beef собрал команду добровольцев в общинном центре Cornerstone в районе парка Шеридан, чтобы разложить говядину на хлеб, а сверху положить сладкий перец.

Джон Гилл (John Gill) , директор по маркетингу Buona Beef, сказал, что заведение решило установить рекорд именно в Cornerstone, чтобы подчеркнуть работу центра с бездомным населением Чикаго. Разрезанный на куски самый длинный в мире бутерброд ресторан предлагает всем желающим, в том числе бездомным.

«Здорово иногда съесть что-то особенное, как например, итальянский бутерброд с говядиной. Но когда вы не можете пойти в ресторан самостоятельно, очень хорошо, если ресторан придет к вам сам», - сказал Эндрю Винтер, главный финансовый директор Cornerstone Community Outreach.