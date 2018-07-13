«Голос сказал, что он и есть смерть»: В Колумбии сатана велел плотнику убить свою дочь

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Отец задушил 16-летнюю школьницу в сатанинском ритуале.

В Колумбии задержали 33-летнего местного жителя, которого подозревают в убийстве дочери. Трагедия произошла в Кали. Мужчина, работающий плотником, был в разводе с матерью 16-летней школьницы. Несмотря на то, что девушка не жила с отцом, она часто проводила с ним время и, судя по фотографиям в соцсетях, поддерживала с родителем тесные отношения. Колумбиец также достаточно тепло относился к дочери, о чём говорит, в частности, его татуировка на груди с именем ребёнка – Америка Диана.

В полицию об убийстве заявил он сам. Мужчина признался, что в определённый момент у него в голове чётко послышался мрачный голос. Он сказал, что он и есть смерть, после чего сатана велел плотнику убить свою дочь. Колумбиец, по его словам, был не в силах сопротивляться. Он провел некий «сатанинский ритуал», в ходе которого задушил подростка. Бездыханное тело ребёнка полицейские нашли под одеялом в доме задержанного. Соседи в ходе общения с правоохранителями сообщили, что в день убийства подозреваемый практиковал сатанинские ритуалы, а также употреблял наркотики и слушал тяжелую рок-музыку.