«Распятие Иисуса Христа»: В небе над Флоридой появился апокалиптический знак

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Ангелы в пятницу 13-го оставили предостерегающий знак в небе.

Субботнее шоу полетов истребителей закончилось необычным инцидентом. Отдыхая в парке и наблюдая за представлением, Ханна Харли из Пенсаколе делала серию фотоснимков. На одном из них она приметила «распятие Иисуса Христа». В небе над Флоридой апокалиптический знак появился не случайно. Этот примечательный образ проявился именно в пятницу 13-го - День нечистой силы. На протяжении многих лет люди пытаются понять, является ли пятница, 13, опасным днем, или это просто суеверия. Появилась специальная вычислительная система, которая определяет, сколько дней в году будет выпадать пятница 13-го. В 2018 году дважды – апрель и июль. В следующем году это будут месяцы: сентябрь, декабрь, 2020 – март, ноябрь.

Мистическое значение пятницы, 13, зависит не только от примет и суеверий, но и от исторических фактов. Как выяснилось, есть несколько причин, доказывающих, что пятница, 13, - плохой день. Причина первая: согласно Библии, во время тайной вечери Иуда, продавший Христа за 30 сребренников, был 13-м человеком за столом. Причина вторая: в одной легенд говорится, что когда ведьмы организовали ковен колдовства, главным участником стал Сатана, который и по сей день является олицетворением зла и смерти. Чаще всего на собрании присутствовало 12 ведьм, а сам Сатана был 13-м.