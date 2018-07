«Голос Сатаны»: Мужчина записал на смартфон призрачный шёпот в своей квартире

Сегодня, 10:16

Потустороння сущность обещала охотиться за жертвой.

В соцсети Reddit её пользователь разместил шокирующее видео. От него, могут зашевелиться волосы на голове, хотя фраза произносится на английском.

Мужчина записал на смартфон призрачный шёпот в своей квартире. Он назвал его «Голосом Сатаны», и к этому у него есть основания.

Он и ранее предполагал, что в его жилище существует какая-то нечисть. Мужчина неоднократно наблюдал самопроизвольное открывание окон и дверей. Предметы, стоящие на столах и полках, начинали сами по себе передвигаться. Стены периодически глухо дребезжали.

Мужчина проживает в квартире один. Однажды он почувствовал рядом с собой чужое присутствие и сразу схватил смартфон. Он надеялся заснять движение, которое после этого произойдёт, но его не случилось.

Случилось намного более страшное и непонятное. Просматривая ролик, он услышал призрачный шёпот, звучащий тихо и искажённо.

Общая тональность была зловещей. Однако, мужчина слегка успокоился после того, как ему показалось, что голос обещал молиться за него.

Посетители Сети, куда он выложил ролик, разочаровали его. По их мнению, «Голос Сатаны» произнёс вовсе не «I will pray for you», а «I will prey on you». По звучанию очень похоже, а смысл абсолютно разный.

«Я буду на тебя охотиться». Мужчина испугался и решил сменить жильё, чтобы не рисковать. Посетители Сети предупредили его, что полтергейст может последовать за ним.