Johnson&Johnson выплатит 4,69 млрд долларов пострадавшим покупательницам

Сегодня, 10:06

Суд присяжных в штате Миссури (США) постановил выплатить 22 пострадавшим от продукции Johnson&Johnson, которая вызывает рак, 4,69 миллиарда долларов.

22 женщины, который пользовались продукцией компании Johnson&Johnson утверждают, что именно на привела к тому, что у них развились онкологические заболевания. Для получения компенсации за моральный ущерб, пострадавшие подали в суд штата Миссури иск.

После рассмотрения дела судом присяжных, вина компании Johnson&Johnson была полностью подтверждена, а всем 22 пострадавшим присудили компенсацию на сумму 4,69 миллиарда долларов, которая в равных частях поделится на всех женщин. Данная сума является шестой по величине за всю историю подобных разбирательств в США.

Представители Johnson&Johnson не считают такое решение справедливым. Ведь вся продукция компании проходит тщательную проверку в лабораториях и не может вызывать онкологических заболеваний. Все же есть данные о том, что на корпорацию в суды США подано несколько тысяч исков, где люди выдвигают аналогичные жалобы. Особенно часто пострадавшие заболевали раком яичников, который вызывает асбестовая пыль. Присутствующая в различных косметических препаратах компании.

Напомним, что в прошлом году суд Лос-Анджелеса вынес решение в пользу онкобольной женщины, которая также пострадала от продукции Johnson&Johnson. Сумма компенсации составила 417 миллионов долларов.