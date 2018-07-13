«Вторжение гуманоидов»: В США приземлилась летающая тарелка с инопланетянами

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Тот злополучный день навсегда изменил жизнь полицейского.

В США немало есть историй о пришельцах и НЛО, однако мало кто из американцев может похвастать, что видел инопланетян в непосредственной близости. Одним из них является Джефф Гринхау из Алабамы. В 1973 году ему было 26 лет, он занимал должность начальника полиции городка под названием Фолквилл. 17 октября этого года поздно вечером ему поступил звонок от взволнованной местной жительницы. Женщина в панике объясняла, что видела, как в поле приземлился корабль пришельцев.

Шериф решил, что его разыгрывают или заявительница просто не в себе, но должен был при этом отреагировать на вызов. Он отправился на то самое поле, где видели НЛО и принялся обследовать на предмет наличия подозрительных предметов. В итоге он так ни чего и не нашёл и спустя время решит отправиться домой, когда на обратном пути заметил странную фигуру на обочине. Выйдя из машины, он направился к ней и по мере приближения начал рассматривать внешний вид человекоподобного существа.

Оно стояло без движения облачённое в костюм, сделанный из материала, напоминающего плотную фольгу. Пришелец никак не реагировал на полицейского и как будто ожидал некоего приказа. Полицейский несколько раз спросил у существа, кто или что оно такое, однако никакой реакции не дождался. Внимание его также привлекла маленькая антенна на голове у инопланетянина.

Было похоже, что он получает через неё некие команды. Поняв, что он стал очевидцем инопланетного вторжения, Гринхау побежал к машине за фотоаппаратом и принялся в спешке делать снимки пришельца. Внезапно тот начал убегать по полю с нечеловеческой скоростью. Шериф бросился вдогонку на машине, однако даже на внедорожнике не смог настичь странное существо.

На следующий день полицейский рассказал обо всём коллегам, однако был высмеян ими за свои «байки». После встречи с пришельцем, карьера и в целом жизнь мужчины пошла под откос. Он потерял работу, его бросила жена из-за того, что он упрямо продолжал доказывать, что видел в тот осенний вечер. Скептики считают, что Гринхау выдумал эту историю от начала и до конца, однако объяснить, зачем американец сам разрушил свою жизнь, никто не берётся. «Вторжение гуманоидов» навсегда сломало жизнь шерифу, но он никогда не забудет, как приземлилась летающая тарелка с инопланетянами и как он увидел настоящего пришельца.