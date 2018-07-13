«Привет из ада»: Таинственную сущность сфотографировали в квартире

Сегодня, 09:35

Устроившие отдых подростки были в смертельной опасности, не подозревая о том, что за ними следят.

Таинственная сущность матери-надзирательницы попала на фото вечеринки. Дети проводили весело время, гуляли, шумели, были довольны, что остались без контроля своих «предков». Но делая шикарные снимки для воспоминаний ужаснулись, увидев неожиданную гостью, которая передала «привет из ада». Подростки сфотографировали таинственную сущность в квартире. Не придав должного значения сделанным фотографиям, молодые люди продолжили отдыхать и демонстрировать собственные гаджеты.

Дети не заметили, что их отдых находится под пристальным контролем неизвестного аномального объекта, который действительно мог причинить ребятам вред. Находясь в смертельной опасности, ребята не могли предвидеть, что этот дух матери-надзирательницы будет сопровождать их еще некоторое время после этого инцидента. Женщина приходила к подросткам не один раз, но к счастью не принесла им никаких хлопот и не повлияла на здоровье детей.