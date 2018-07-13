Женщина-демон: Американка заставила бойфренда убить её ребёнка в утробе

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Парень ударил 10 раз беременную девушку в живот, но судить его никто не будет. Виной всему законы Калифорнии.

Данный случай произошёл в США в Калифорнии. Местные власти рассказали, что американка поведала правоохранителям всю историю своих злодеяний. Оказывается, что девушка была на поздних сроках беременности, по некоторым данным на 8 месяце. 24 мая полиция уже приехала по вызову Кирн Медикал в Бекерсфилде после того, как врачи достали из женщины умершего младенца.

Весь живот «пострадавшей», по словам медиков, был в сильных синяках. Изначально женщина-демон стала утверждать, что она попросту упала. Однако после допроса полицейских она полностью призналась, что она со своим парнем хотели умышленно нанести смертельные побои её малышу ещё в утробе.

По словам женщины, её возлюбленный пришёл к ней домой. Она попросила его ударить себя по животу минимум 10 раз. После таких действий горе-мать больше не чувствовала движения ребёнка. Врачи же заявили, что у мёртвого малыша обнаружены переломы позвоночника и черепа.

Сам же парень отрицает подобные действия, заявив, что вреда своей подруги не причинял. Теперь окружным прокурорам следует разобраться, нужно ли возбуждать уголовное дело и направлять дело в суд. Согласно законам штата Калифорнии, действия женщины и её возлюбленного расцениваются как незаконное убийство человека или плода с умышленными мотивами.

Однако в законах чётко прописано, что их нельзя применять к каждому случаю. Дело в том, что женщина сама заставила бойфренда ударить её в живот и убить своего ребёнка. То есть действия производились с согласия матери. Есть это так, то женщина-демон и её парень не только останутся на свободе, но и в отношении их даже не будут возбуждать уголовное дело.