Ленточный червь благополучно жил в позвоночнике француженки

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Женщина даже представить не могла масштабы проблемы, когда обратилась к медикам с жалобами на покалывание в ногах.

Во Франции из тела пациентки достали паразита. Ленточный червь, именуемый собачьим солитером или эхинококком, благополучно жил в позвоночнике 35-летней француженки какое-то время. О том, что в её организме поселился незваный гость, женщина даже не подозревала. К врачам она обратилась на покалывание в области ног, похожее на разряды электрошока.

После того, как ей сделали рентгенографию, стало ясно, что в позвоночнике обитает паразит. Вероятно, он сдавил нервные отростки в позвоночнике, что вызвало у женщины неприятные ощущения. В результате проведения сложнейшей операции червь был благополучно удалён.

Также француженка какое-то время принимала соответствующие препараты, чтобы убить эхинококк. Врачи затрудняются ответить, как червь попал в её организм. Медики признают, что во Франции это довольно редкое явление. Как правило, паразиты переносятся домашними животными и проникают в тело человека через пищеварительную систему с приёмом в пищу заражённых продуктов – мяса, рыбы, реже овощей или фруктов.

Ранее мы писали, что в Тюмени врачи извлекли 10-сантиметрового червя из-под кожи пациентки. Обнаружить его удалось совершенно случайно.