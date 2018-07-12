В Великобритании две женщины отравились из-за неисправного кондиционера

Вчера, 22:52

Две работницы магазина Boots на вокзале города Рединга в Великобритании, занимающегося продажей товаров для здоровья и ухода за собой, были госпитализированы. Как сообщается, одной – 20 лет, другой – 30. Женщины отравились вследствие утечки химических веществ из неисправного кондиционера.

Пострадавшие были доставлены в Королевскую больницу Беркшира. Парамедики оказали помощь другим людям, пострадавшим незначительно.

После инцидента в Солсбери британские спасатели серьезно относятся к случаям отравления. И в этом случае они прибыли на место происшествия в костюмах химзащиты. Но версия наличия отравляющего газа не подтвердилась. Установлено, что отравление произошло по вине неисправного кондиционера. Какое вещество в кондиционере вызвало отравление, был ли это хлор или другой химикат, пока не сообщается.