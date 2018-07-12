Социологи: 19% украинцев выступают за предоставление русскому языку государственного статуса

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В ходе опроса социологической группы «Рейтинг» выяснилось, что большинство выступает за сохранение одного государственного языка. При этом остаются 19%, которые считают, что в Украине их должно быть два.

С 22 июня по 5 июля 2018 года были опрошены 3200 респондентов, которые достигли совершеннолетия. 61% опрошенных высказались в поддержку украинского языка в качестве единого государственного. При этом русский, как и другие языки национальных меньшинств, может использоваться носителями языка по их усмотрению.

19% украинцев высказали мнение, что русскому языку необходимо официально дать статус государственного. Большинство респондентов, которые желают изменений в языковой политике, проживают в южных и восточных областях Украины. На этих территориях поддержка украинского языка составляет 40-45%.

В комментариях к опросу, многие отметили, что украинцы наконец-то определились с этим вопросом – перевес в сторону одного государственного языка почти в три раза. При этом в комментариях также негативно высказались в адрес тех, кто выступает за украинский язык, и при этом говорят на нем с ошибками.