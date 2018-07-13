Во Флориде инвалид без рук порезал незнакомца ногами

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Потерпевший получил тяжёлые ранения и был госпитализирован.

В США полиция задержала бездомного художника без рук, рисующего картины ногами. 46-летний инвалид порезал незнакомца. Инцидент произошёл после полуночи 10 июля во Флориде. 22-летний турист из Чикаго приехал в Майами с другом. Гуляя по городу, молодые люди решили спросить лежащего на земле художника дорогу, когда он внезапно вскочил и ранил парня зажатыми в пальцах рук ножницами.

После этого бездомный скрылся с места происшествия, а раненого забрала бригада медиков. Его госпитализировали в местную клинику, где диагностировали несколько резанных ран. Полиция оперативно задержала мужчину, которого хорошо знают в этом районе. По его словам, он просто защищался от агрессивно настроенных приезжих. Потерпевший, как утверждает задержанный, ударил его по голове, когда он спал. Сейчас обстоятельства инцидента выясняет полиция. Известно, что это уже не первый привод для уличного художника.

Ранее мы писали, что мужчина зарезал гостя на поминках сестры. Мужчина счёл оскорбительным предложение сходить за спиртным.