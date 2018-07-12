Американка с сожителем заставляла ребёнка играть в «русскую рулетку»

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Жизнь в приёмной семье для девочки обернулась сущим адом.

В американском штате Флорида задержали местную жительницу, которую обвиняют в жестоком обращении с детьми. 41-летняя американка, по версии следствия, вместе с сожителем избивала и унижала ребёнка, находящегося у неё на попечении. Об ужасном положении девочки в приёмной семье стало известно после того, как она рассказала обо всём координатору по делам детей. На вопрос, почему у неё отколот передний зуб, она ответила, что её приёмная мать била её по лицу металлическим шестом.

Впоследствии выяснилось, что женщина и её бойфренд неоднократно применяли к ребёнку электрошокер. Также подозреваемая заставляла девочку играть в «русскую рулетку». Американку поместили под стражу, её сожитель находится в бегах. Полиция предпринимает меры по его поимке. За жестокое обращение с детьми и пытки ему грозит приличный тюремный срок.

Судьба девочки пока не ясна. Скорее всего её поместят в приют или же передадут новым приёмным родителям. В настоящее время с ней работает психолог.