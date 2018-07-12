«Смерть близко»: Очевидец снял открытие портала в небе

Сегодня, 17:19

В Сети появилось видео, на котором можно заметить странное поведение туч. В небе сначала появилось светящееся кольцо, которое вскоре превратилось в черный портал.

На канале, посвященному мистическим явлениям, появилось видео от подписчика. Он снял на камеру открытие портала в небе. На видео видно, как небо над городом, название которого автор не указал, собрались грозовые тучи. Однако вместо дождя они принесли яркое светящееся кольцо. Сначала оно частично скрывалось облаком, однако с ростом показалось полностью. Очевидцы несколько секунд могли наблюдать это явление, на видео слышно, как кричат другие люди, из чего можно сделать предположение, что некоторым стало не по себе. Вскоре светящееся кольцо начало «таять» и на его месте появилось серый круг. Могло показаться, что это просто участок неба. Но небо в это время было полностью затянуто тучами, которые обходили этот черный круг по идеальной траектории.

Пользователи Сети смогли объяснить такое странное явление только тем, что они наблюдали открытие портала. Многим также вспомнились сюжеты фантастических фильмов, согласно которым открытие портала означает, что смерть от рук пришельцев очень близко.