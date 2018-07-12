В Украине нашли труп ведьмы, замученной до смерти 1600 лет назад

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Она была любовницей влиятельного мужчины, считают учёные.

Труп ведьмы, замученной соплеменниками до смерти 1600 лет назад, нашли в Украине на территории Легендзинского могильника в Черкасской области. Останки 25-летней девушки, жившей во времена Черняховской культуры, нашли во время раскопок на месте древнего поселения. Внимание учёных это захоронение привлекло по целому ряду причин. Труп был обращён лицом вниз, а левая рука была связана за спиной. Это могло говорить о том, что погибшую воспринимали как средоточие зла, опасаясь, что она может после смерти повернуться и накликать беду на своих убийц. Также удивительным для того времени было то, что в могиле не было никаких подарков, что не свойственно для представителей Черняховской культуры. По версии учёных, девушка была любовницей некоего влиятельного мужчины. В пользу этой теории свидетельствует тот факт, что она была довольно привлекательной молодой особой, о чём говорят ровные длинные кости ног.

После того, как любовная связь была раскрыта, мужчина, чтобы оправдать своё прелюбодеяние, публично обвинил любовницу в колдовстве. Такие случаи не были редкостью в то время. В итоге «ведьму» забили до смерти всем поселением или, возможно, закопали в землю живьём.