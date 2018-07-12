Власти Туниса оказались неспособны самостоятельно решить проблему терроризма в стране

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На саммите НАТО в Брюсселе, проходящем в эти дни, было объявлено о готовности оказания помощи властям Туниса в борьбе с радикальными исламистами. Как заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг, целью миссии НАТО будет являться предотвращение появления нового «Исламского государства»* или другой подобной террористической организаци.

В первую очередь Альянс планирует оказать содействие властям Туниса в повышении квалификации личного состава вооруженных сил. Кроме того, запланировано оказание помощи в сфере защиты данных, проведения саперных работ, и других областях. Стоит отметить, что еще полгода назад Блок предлагал Тунису помощь в противостоянии террористической угрозе, но тогда власти североафриканского государства отказались ее принимать.

Многие эксперты уверены, что этот шаг был огромной ошибкой руководства страны. К сегодняшнему дню ситуация ухудшилась в разы, а напряжение у границ с Алжиром и Ливией лишь нарастает. Буквально на днях, 8 июля, в Тунисе произошел очередной теракт, в результате которого погибли шестеро бойцов нацгвардии, несколько гражданских лиц получили различные ранения.

На фоне неослабевающей террористической угрозы, нависшей над гражданами и туристами этого африканского государства, власти страны вместо реальной работы лишь создают видимость борьбы с ней. К примеру, задерживают судно Ural в порту города Сфакс, куда экипаж зашел для экстренного ремонта еще полгода назад. До сих пор команда находится под арестом из-за подозрений в содействии терроризму, хотя никаких реальных поводов для таких подозрений нет.

Конечно же, подобный комплекс проблем Туниса отпугивает потенциальных инвесторов. Ранее страну уже покинули крупнейшие туристические компании, взволнованные ростом криминогенной обстановки в стране и огромной вероятностью терактов на ее территории. Теперь и организации, занимающиеся грузоперевозками, обходят порты Туниса стороной. Все это загоняет страну в еще большую экономическую яму, способствуя росту радикальных настроений среди местного населения.