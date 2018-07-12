В Малави мать убила сына-альбиноса для колдовского обряда

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Детей расчленяют и используют части их тела как амулеты.

В Блантайре столице африканского государства Малави задержали местную жительницу, которую обвиняют в похищении и убийстве своего 12-летнего сына-альбиноса. Мальчик с рождения имеет бледную кожу и белые волосы, в связи с чем, всегда находился в группе повышенного риска. Последний раз его видели живым несколько дней назад на праздновании Дня независимости страны. Спустя время полиции стало известно, что мальчика похитили и убили неизвестные.

В ходе расследования выяснилось, что ребёнок стал жертвой собственной матери, а также её братьев и сестёр. По версии следствия, она убила сына-альбиноса для колдовского обряда. Группа родственников, во главе которой стояла мать подростка, решила нажиться на продаже трупа мальчика. В бедной и консервативной африканской стране существует сильная зависимость от оккультизма. Альбиносов здесь приносят в жертву, а также убивают и расчленяют для получения амулетов из частей тела. Дети с подобными проблемами постоянно становятся жертвами нападений в 28 странах континента. За последние годы в Африке зафиксировано более 600 подобных случаев. Треть из них приходится на Малави.

Похищения альбиносов в африканских странах происходят едва ли не каждый день. На днях, к примеру, сообщалось, что жертвой неизвестных стал 10-летний мальчик в Мозамбике.

Ранее мы писали, что в Индии изверги-людоеды похищают детей и продают на органы. Сразу в нескольких населённых пунктах начали массово пропадать подростки.