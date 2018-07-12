«Ребёнок сатаны»: В Канаде на УЗИ показался плод, обнимаемый чёрной рукой

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Родители приняли это за дурной знак и боятся явить миру антихриста.

В Канаде на днях произошёл мистический случай, который вызвал большой общественный резонанс. Семейная пара из города Миссиссога, провинция Онтарио, была шокирована, когда во время обследования беременной женщины посредством аппарата УЗИ на экране показался «ребёнок сатаны». Плод имел зловещий вид, у него были большие белые глаза, огромный нос, а также демоническая улыбка. Обнимаемый загадочной чёрной рукой, он внушал страх даже видавшим многое медикам. При желании на этой самой конечности можно рассмотреть ноготь дьявола. Роженица с момента обследования переживает и не находит себе места. Она и её супруг считают, что это был дурной знак. Канадцы боятся, что в скором времени у них родится настоящий антихрист. Вместе с тем ни учёные, ни медики этот феномен пока объяснить не могут.

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