В Беларуси пришельцы похищают скот

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Один из селян сумел застрелить инопланетянина.

Беларусь, как правило, является спокойной страной, где обычно ничего грандиозного ни на местном, ни на государственном уровне не происходит. Вместе с тем, даже здесь имеют место быть случаи, которые вызывают серьёзное удивление.

К примеру, не так давно стало известно, что жители одно из деревень в Минской области в последнее время страдают от засилья «серых человечков». Селяне жалуются, что пришельцы похищают скот. Причём делают они это абсолютно бесшумно и без лишних разрушений. Запирающие устройства в сараях не повреждены, а коров внутри нет. Один такой случай произошёл недавно. Мужчина заметил возле хлева странных существ. Они как бы управляли его коровой, которая проходила сквозь стену и парила над головами пришельцев. Мужчина скомандовал инопланетянам остановиться, однако те проигнорировали его требования. Тогда он выстрелил в одного из похитителей, и тот замертво упал на землю. Остальные пришельцы мгновенно исчезли, бросив корову.

Труп «чужого» белорус оставил себя на память и засушил. О своём подвиге он долго рассказывал односельчанам и в конечном итоге к нему в гости наведались представители спецслужб. Испугавшись ответственности, селянин сбросил мумию в реку, а силовикам сообщил, что про пришельца пошутил. Между тем, местные жители по-прежнему верят земляку, поскольку сами не раз наблюдали в этих местах серых человечков.