Одержимую дьяволом девочку выгнали из школы

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Ребёнок падал в конвульсиях и начинал общаться с демонами прямо на уроках.

В округе Мигори, в Кении, в городе Ньямом 13-летнюю Суну Вест заподозрили в одержимости дьяволом. Руководство национальной школы, в котором учится девочка, решило, что она агитирует других учеников в свою секту.

После того, как ребёнок во время уроков упал на пол и начал биться в конвульсиях, учителя пришли к выводу, что ученица одержима дьяволом. В итоге, девочку выгнали из школы.

Руководство учебного заведения рассказало, что одержимую дьяволом девочку не раз кидало по всему классу. Во время припадков она говорила на непонятном языке, словно призывала духов. Пока что 13-летнюю Суну отстранили от уроков на 3 недели, ожидая, что из неё изгонят дьявола.

Сама же девочка заявляет, что не понимают за что её наказывают. Она не знает причину своего поведения. Мама Суны рассказала, что её ребёнок не поклоняется дьяволу и не одержим им. По словам женщины, её дочери нужна медицинская помощь.

В школе же заявляют, что после припадков Суны и другие дети начали «говорить с духами». Мать девочки решила обжаловать решение в местном Министерстве образования, правозащитники нашли в случае нарушение детских прав.

Директор учебного заведения настоятельно рекомендует родителям Суны отвести её к священнику.