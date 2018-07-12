Жители деревни в Китае нашли на берегу человекоподобного морского мутанта

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Пользователей соцсетей шокировало неведомое существо из морских глубин.

В Китае жители деревни нашли на берегу странного монстра. Человекоподобного морского мутанта китайцы запечатлели на фото и видео, после чего опубликовали материалы в сети. Удивление общественности также вызвал тот факт, что во время съёмки данное существо начало двигать конечностями, показывая тем самым, что ещё живо.

В сети данный ролик в мгновение ока стал вирусным и собрал уже сотни тысяч просмотров, а также множество комментариев. Пользователи активно обсуждают данную ситуацию, гадая, что же за монстра выбросило на берег в Китае. Многие признались, что были шокированы увиденным. Вместе с тем значительная часть аудитории призналась, что не верит в достоверность данного видео. Злую шутку с авторами сыграла репутация их страны, как главного поставщика подделок. Вот и в этот раз, считают скептики, предприимчивые граждане решили создать сенсацию из ничего. По одной из версий, речь идёт о некоем изделии из пенорезины, которое заставили шевелиться посредством невидимых нитей.

Ранее мы писали, что учёные на дне Тихого океана нашли следы огромного морского монстра. Борозда от его тела тянется на 60 километров.