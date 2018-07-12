Британка родила двойню во время похода в туалет

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21-летняя Бет Бэмфорд утверждает, что понятия не имела, что беременна, ведь у неё все ещё были месячные.

Бет Бэмфорд проснулась посреди ночи, чтобы пойти в туалет, однако была шокирована, когда начала рожать. Жительница британского города Стон-он-Трент родила дочь Уиллоу весом 2,5 кг, пока её парень Энди Моррис крепко спал в своей постели. Девушка позвонила в скорую, и операторы поддерживали её до окончания родов. Однако после этого девушка родила ещё одну дочь Фрею весом 2,3 кг. Мать, которая понятия не имела, что она беременна, была в ужасе от того, что Фрея сначала не дышала. К счастью, работники телефонной линии подсказали Бет, что нужно сделать, и Фрея сделала свой первый вздох. Несмотря на крики о помощи, Энди не проснулся и не смог помочь Бет с двойней.

Британка часто приходила к врачу из-за плохого состояния здоровья, однако ни одна, ни медицинские работники не подозревали, что все симптомы сводятся к беременности. Бет утверждает, что у неё всё ещё были месячные. Молодая мама ела как обычно и совсем немного набрала вес, однако думала, что просто поправилась. Прибывшие на место медики не поверили, что девушка не догадывалась о беременность, а молодой человек посчитал, что она его всё время обманывала. У девушки уже есть двое детей в возрасте трёх и двух лет.