Женщина из Монтаны выиграла в лотерею дважды за один день

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10 июля Шайенн Лонг из Монтаны, США, жительница города Калиспелл, выиграла 2000 долларов по лотерейному билету моментальной лотереи Power Play Gold Crossword, купленному 1 июля.

Женщина купила этот билет в магазине Michael’s в городе Эвергрине, Монтана. Обрадовавшись выигрышу, она в тот же день купила еще три лотерейных билета Power Play Gold Crossword в городке Гавр на Holiday Station, и один из них снова оказался счастливым: она выиграла в лотерею по нему 75 000 долларов.

Лонг сказала, что планирует использовать свой уникальный выигрыш дважды за один день на то, чтобы расплатиться со счетами, а главное – осуществить свою мечту стать сертифицированным персональным тренером и пилотом.